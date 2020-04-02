В Ноябрьске полицейские проверяют, как соблюдается самоизоляция

2 Апр 2020 2020-04-02T08:11:16+03:00

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Ноябрьские полицейские вышли в профилактические рейды, чтобы проверить, как соблюдают самоизоляцию местные жители.

С 1 апреля самоизоляция стала обязательной для всех. Пока ее даты обозначены с 1 по 5 апреля включительно. Власти региона напоминают, что это уже не рекомендация, а обязанность каждого человека, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

Всем проверяющим были выданы необходимые средства индивидуальной защиты - маски и одноразовые перчатки. С нарушителями самоизоляции, гуляющими по улице, полицейские проводят профилактическая беседа о соблюдении ее правил.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов проверяют исполнение требований временной приостановки деятельности развлекательных заведений, магазинов по продаже товаров, не входящих в перечень первой необходимости, и иных досуговых центров с массовым пребыванием людей.

С владельцами и руководителями проводится разъяснительная работа о недопустимости нарушения введенных временных ограничений, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU