В Ноябрьске полицейские проверяют, как соблюдается самоизоляция
Ноябрьские полицейские вышли в профилактические рейды, чтобы проверить, как соблюдают самоизоляцию местные жители.
С 1 апреля самоизоляция стала обязательной для всех. Пока ее даты обозначены с 1 по 5 апреля включительно. Власти региона напоминают, что это уже не рекомендация, а обязанность каждого человека, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.
Всем проверяющим были выданы необходимые средства индивидуальной защиты - маски и одноразовые перчатки. С нарушителями самоизоляции, гуляющими по улице, полицейские проводят профилактическая беседа о соблюдении ее правил.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов проверяют исполнение требований временной приостановки деятельности развлекательных заведений, магазинов по продаже товаров, не входящих в перечень первой необходимости, и иных досуговых центров с массовым пребыванием людей.
С владельцами и руководителями проводится разъяснительная работа о недопустимости нарушения введенных временных ограничений, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU