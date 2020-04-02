2020-04-02T15:56:23+03:00
Общество

В Салехарде общественники шьют защитные маски

Их раздадут тем, кто остался в дни карантина на работе
Анна Полякова
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В Салехарде общественники шьют защитные маски Фото: salekhard.orgВ Салехарде общественники шьют защитные маски Фото: salekhard.org
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В Салехарде общественники подключились к пошиву масок для тех, кто остаётся на работе в дни карантина. Сейчас они шьют маски для пожарных. До конца недели планируют изготовить 200 штук, сообщает администрация ямальской столицы.

- Силами ямальского отделения Союза женщин организовали пошив масок для волонтёров. Уже завтра будет готова первая партия в количестве 100 штук. В нашей организации немало мастериц. Шьём сами, - рассказала председатель Ямало-Ненецкого регионального отделения общественной организации «Союз женщин России» Ольга Беседина.

Маски для волонтёров, занимающихся доставкой продуктов людям преклонного возраста

шили также члены региональной общественной организации помощи многодетным, опекаемым, приёмным, замещающим семьям и семьям с детьми-инвалидами ЯНАО. Такие средства индивидуальной защиты также эффективны, как и медицинские.

Присоединились и старожилы Салехарда - решили работать по бригадному подряду: двое с ножницами, третья за машинкой. Простым способом сшить дома многоразовую маску с журналистами поделилась хозяйка одного из ателье Салехарда Софья Злыгостева.

Она рассказала, что подойдёт хлопок или лён. Процесс занимает примерно 40 минут. Можно сразу сделать несколько масок, а затем их менять.

Пока горожане находятся на режиме самоизоляции и стараются не выходить из дома, пошив масок может стать отличным времяпрепровождением для всей семьи. В социальных сетях салехардцы охотно делятся постами, где рассказывают, как шьют маски. Участие в процессе принимают и дети, и взрослые. А в сети набирает популярность хэштег – #шьеммаски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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