2020-04-02T17:04:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Ямальцы, заболевшие коронавирусом, за границу в марте не выезжали

Первые больные коронавирусом выявлены в поселке Пангоды
Анна Полякова
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Ямальцы, заболевшие коронавирусом, за границу в марте не выезжали Фото: yanao.ruЯмальцы, заболевшие коронавирусом, за границу в марте не выезжали Фото: yanao.ru
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Жители поселка Пангоды, у которых 2 апреля подтверждена коронавирусная инфекция, не покидали пределов России в марте 2020 года. Об этом сообщили в Оперативном штабе ЯНАО. Установлено, что один из заболевших в марте выезжал лишь в другой регион, перемещался на личном автомобиле.

В посёлке уже установлен весь круг контактировавших с заболевшими. Они изолированы, обследованы на коронавирус. Результаты будут известны в течение ближайших нескольких дней. В исследованиях задействованы три лаборатории Надыма и Нового Уренгоя.

По последним данным оперативного штаба ЯНАО, в регионе официально подтверждено два случая заражения COVID-19. 27 ямальцев госпитализированы, поскольку были в контакте с больными. 1278 человек на карантине в режиме самоизоляции.

Фото: Оперативный штаб ЯНАО

Фото: Оперативный штаб ЯНАО

ИСТОЧНИК KP.RU

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