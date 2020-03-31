2020-03-31T12:59:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Двоих пациентов с подозрением на коронавирус доставили в Надым

В поселке устанавливаются все, кто был в контакте с пациентами
Анна Полякова
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Двоих жителей Пангоды госпитализировали с подозрением на коронавирус Фото: yanao.ruДвоих жителей Пангоды госпитализировали с подозрением на коронавирус Фото: yanao.ru
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Двоих пациентов Пангодинской больницы в связи с ухудшением их состояния перевезли в инфекционное отделение Надымской ЦРБ. Предварительно у них был поставлен диагноз ОРВИ.

Это работники Медвежинского газопромыслового управления, сообщили в пресс-службе предприятия «Газпром добыча Надым». Как сообщили в оперативном штабе ЯНАО, в соответствии с постановлением главного санитарного врача России в подобных случаях у больных берут анализ на коронавирусную инфекцию.

«Оказано содействие в обследовании около 250 лиц, которые могли контактировать с ними», - подчеркнули в компании.

Кроме того, предписано обеспечить усиление дезинфекционного режима на объектах «Газпром добыча Надым», не допускать перемещения сотрудников МГПУ в другие структурные подразделения предприятия, ограничить перемещение сотрудников за пределы Надымского района.

Минимизировано передвижение транспорта и персонала между поселком Пангоды и газовыми промыслами Медвежьего месторождения, а также между газовыми промыслами.

В поселке для профилактики распространения возможной инфекции сейчас устанавливают всех, кто был в контакте с пациентами. Жителям посёлка Пангоды Надымского района рекомендуют оставаться дома в режиме самоизоляции. Департамент здравоохранения ЯНАО пообещал озвучить результаты исследований пациентов Надымской ЦРБ, как только они будут готовы.

Ранее сообщалось, что подтвержденных случаев болезни на территории региона не зарегистрировано. Между тем, по данным, актуальным на утро 31 марта, на Ямале госпитализировано 15 человек, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, в режиме самоизоляции 1024 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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