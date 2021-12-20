На Ямале маленький медвежонок пытался пролезть через окно в дом к вахтовикам

Белый мишка

Что ни день, то встреча с медведем - именно эти слова как нельзя лучше описывают будни вахтовиков на Харасавайском месторождении. Зимой, когда тундра покрывается снегом, косолапые часто выходят к людям в поисках съестного.

Например, не так давно хищник пробрался на территорию поселка, где живут рабочие. Не взирая на вес в 400 килограммов, животное с необычайной грацией протиснулось под воротами, даже не повредив конструкцию. Оказавшись внутри, мишка быстро засеменил вдоль вагончиков, а спустя пару секунд скрылся меж двух бытовок. Тогда от лап косолапого никто не пострадал.

А пару дней назад в гости к вахтовикам зашел маленький медвежонок. Заснять приключения малыша в поселке удалось одному из рабочих, после чего видео попало в Сеть.

На кадрах видно, как косолапый пытается проникнуть в один из домиков. Поднявшись на задние лапы, он с любопытством заглядывает внутрь, пытаясь удержать равновесие. Однако находившийся внутри работник оказался не рад гостю из тундры. Махнув рукой, он велел мишке уходить обратно в северные широты. Затем видео обрывается.

Кстати, выклянчать зимой еду у людей пытаются и звери поменьше. За прошедшие месяцы ямальские города уже посетили белки, зайцы и лисы, а на одной из трасс водитель заснял огромного кабана, бегущего по обочине.

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