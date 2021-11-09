Житель Ямала заснял белоснежного зайца, прискакавшего в город из леса

По словам местных жителей, заяц прискакал в город, чтобы чем-то поживиться

С началом холодов ямальцы все чаще сталкиваются с лесными животными, забредающими в города. На днях две жительницы Муравленко сняли на камеру упитанную лисицу. Рыжая красавица ничуть не испугалась людей и даже подошла поближе, проявляя любопытство.

А теперь в гости к губкинцам пожаловал белоснежный заяц. Заснять ушастого посчастливилось одному из горожан. Он тут же выложил ролик в Сеть, сопроводив его предупреждением.

- Губкинцы! Будьте осторожны, смотрите, куда наступаете. Наш прекрасный город облюбовали зайчики, - написал автор.

Приглядевшись, на видео можно заметить зайца с черными кончиками ушей, сидящего во дворе многоквартирного дома. Расположившись на пешеходной дорожке, он с любопытством озирается по сторонам, но потом, завидев людей, срывается с места и убегает прочь. Решив, что опасность миновала, ушастый останавливается передохнуть, после чего видео обрывается.

По словам местных жителей, в этом году животным не хватает еды, поэтому они приходят в города, надеясь найти пропитание.

Кстати, выходят к людям не только маленькие зверьки, но и огромные хищники. Так, в вахтовый поселок Харасавэй пробрался белый медведь. Не остановили косолапого и закрытые ворота. Проявив необычайную грациозность, он протиснулся под железной конструкцией, а затем отправился патрулировать территорию.