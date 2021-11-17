Житель Ямала заснял огромного кабана, гуляющего по загородной трассе

По мнению северян, кабан вышел из леса, чтобы найти еду

Нередки случаи, когда жителя Ямала встречают на загородных трассах диких животных. Выйти к людям их побуждает обычное любопытство или желание чем-то поживиться. Ради последнего некоторые лесные жители проявляют небывалую изобретательность. Речь идет о двух медвежатах, гуляющих вдоль ямальских дорог все лето. Выпрашивая еду, косолапые даже остановили автомобиль и залезли на капот. А в перерывах они устраивали шуточные побоища, которые, благодаря телевидению, увидели большинство россиян.

А теперь северянам встретился дикий кабан, разгуливающий по дороге Салехард - Надым. Заснять животное на камеру решил один из автолюбителей, проезжавших мимо.

На ролике кабан спокойно стоит вдоль обочины, не проявляя никакого интереса к людям и машинам. Затем, словно вспомнив о чем-то важном, он разворачивается и резво бежит в противоположную от автомобиля сторону. Затем видео обрывается.

Кстати, с наступлением холодов некоторые лестные животное даже умудряются добраться до города. Недавно житель Губкинского заснял на камеру белоснежного зайца. Оказавшись в непривычной среде обитания, ушастый подозрительно озирался по сторонам и готов был дать деру в любой момент. А чуть ранее в Муравленко и Ноябрьске были замечены лисы. Хищницы совершенно не боялись людей и даже проявляли любопытство, подходя поближе.