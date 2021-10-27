На Ямале белый медведь проник в вахтовый поселок Харасавэй, протиснувшись под воротами

Белый медведь лезет под воротами

Не успели на Ямале ударить сильные морозы, а белые мишки уже взялись за старое. Зимой, когда тундра покрывается снегом, косолапые часто выходят к людям в поисках съестного. Чаще всего они забредают в вахтовые поселки, клянча у работников любую еду.

На это раз хищник был замечен на территории вахтового поселка Харасавэйского месторождения. Прогулку косолапого по городку снял один из работников, после чего запись попала в Сеть.

На кадрах видно, как хищник подходит к воротам, а затем, проявив необычайную ловкость для своих 400 килограммов, протискивается под ними на территорию поселка. Оказавшись внутри, хищник быстро семенит вдоль вагончиков, а спустя пару секунд скрывается между двух бытовок.

К счастью, косолапый проник на территорию городка после окончания трудового дня, поэтому на пути ему никто не встретился.

Кстати, также в окрестностях Харасавэйского месторождения периодически замечают моржей, белух, кольчатых нерп и гренландских тюленей.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала еще о нескольких происшествиях с участием косолапых. Так, на Салмановском нефтегазоконденсатном месторождении вахтовик накормил хищника печеньем. А белый медведь, зашедший на территорию вахтового поселка Сабетта, распугал людей и попытался угнать снегоход.