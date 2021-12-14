Житель Ямала накормил голодного лисенка копченой колбасой

Рыжий лисенок

Житель Ямала заснял на камеру маленького лисенка, вышедшего к людям. Подманить рыжего красавца мужчине помогла копченая колбаса, которую он любезно разбросал перед животным.

На кадрах видно, как лисенок подбегает к лакомству, хватает кусок, а затем боязливо отпрыгивает в сторону, пережевывая деликатес. Распробовав угощение, хищник начинает таскать колбаски одну за другой, все еще проявляя недоверие к человеку.

- Кушай давай, трескай, - говорит автор ролика, наблюдая за оголодавшим зверем.

Когда количество колбасы начало подходить к концу, северян добросердечно отдал лисенку все имевшиеся у него запасы. На радостях хищник даже забыл об осторожности, бросившись уплетать угощение за обе щеки, затем видео обрывается.

По словам местных жителей, лисенок пробрался к людям, чтобы чем-то поживиться. Зимой, когда в лесах ложится снег, животным сложно найти пропитание, поэтому они выходят в город или на трассы, надеясь разжиться съестным.

Так, за прошедшие месяцы ямальские города уже посетили белки и зайцы, а на одной из трасс водитель заснял огромного кабана, бегущего по обочине.

Добавим, что лисы, забредающие в города, - не такая уж и редкость для Ямала. Например, в прошлом году житель Лабытнанги заснял на камеру, как лесной зверь и домашний кот сражаются за кусок колбасы. В Ноябрьске рыжая плутовка едва не украла у мужчины видеокамеру, лежащую на снегу. Северянин специально выпустил гаджет из рук, чтобы запечатлеть визит хищника на территорию. А в Муравленко упитанная лисица бесстрашно разгуливала по городскому двору, позируя на камеру.