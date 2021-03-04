На Ямале вахтовик накормил белого медведя печеньем

Фото: скриншот с видео. Мишка ест печенье.

Не секрет, что белые медведи - свирепые и очень опасные животные, однако ямальских вахтовиков запугать не так просто. Подтверждение тому - видеозапись, на которой мужчина угощает косолапого печеньям.

- Кормим мишку. Нельзя, но он так просил!, - написал рабочий в комментариях к видео.

Мужчина добавил, что действие происходит на Салмановском нефтегазоконденсатном месторождении Гыданского полуострова. На кадрах видно, как бесстрашный вахтовик бросает медведю лакомство, а хищник с удовольствием жует угощение, ожидая новую порцию. Отобедав, он разворачивается и уходит к себе домой, в северные широты.

Как рассказала жена вахтовика, мишка - тот еще привереда. Сладкое ему по душе, а вот яблоки обходит стороной.

- Спасибо мужу за такие видео. Мишка - красавчик. Кушает печеньки, а яблочко не хочет, - отметила женщина.

Кстати, на Ямале белые медведи, выходящие к людям, совсем не редкость. Несколько дней назад еще один вахтовик выложил в сеть смешные кадры с участием косолапого. Хищник распугал рабочих и чуть не угнал снегоход.