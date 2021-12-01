Жительница Ямала угостила орехами голодную белочку

Забрав угощение, она резво ускакала.

Жительнице поселка Тазовский удалось заснять на камеру пушистую белку. Рыжая красавица немного испугалась незнакомого человека, но потом все же сделала шаг, чтобы оценить предложенные ей орешки

На кадрах видно, как лесная жительница сначала нерешительно переминается с лапки на лапку, а затем, вильнув огненным хвостом, прыгает в сторону любимого лакомства. Взяв несколько штук, белочка тут же убегает в сторону и начинает делать запасы. Нырнув мордочкой в снег, она выкапывает небольшую ямку, куда заботливо складывает угощение, а чтобы до него не добрались другие звери, тщательно присыпает тайник снегом. Закончив дело, белка шмыгнула за березу и скрылась из вида.

По словам местных жителей, зимой, когда в лесах ложится снег, дикие животные все чаще выходят к людям в поисках пропитания. Так, за прошедший месяц ямальские города уже посетили лисы и зайцы, а на одной из трасс водитель заснял огромного кабана, бегущего по обочине.

Добавим, что белки, забредающие в города, - не такая уж и редкость для Ямала. Например, в прошлом году лесной зверь забрался через открытое окно в квартиру жителя Шурышкарского района. Схватив со стола кедровую шишку, он попыталась улизнуть с добычей, но вытащить ее на улицу оказалось не так-то просто. А другая пушистая красавица решила не размениваться на малое и забралась прямиком в мэрию Ноябрьска. Не взирая на важных чиновников, она смело бегала по коридорам и прыгала по лестничным перилам.