На Ямале белый медведь распугал вахтовиков и чуть не угнал снегоход

Фото: скриншот с видео. Мишка пытается найти еду

Белый медведь, зашедший на территорию вахтового поселка Сабетта, наделал немало шума. Косолапый не только распугал людей, но и попытался угнать снегоход. Видеосъемку этого забавного происшествия опубликовал один из рабочих в своем Instagram.

Из записи видно, как мишка подходит к транспорту, возле которого стоят люди. Заметив хищника, они успевают убежать и спрятаться, а животное начинает хозяйничать, разрывая сумки, привязанные к сидению снегохода. Увлекшись, косолапый даже не заметил, что повалил транспорт на бок.

Когда мишка понял, что поживиться в них нечем, он еще немного побродил по поселку, а затем удалился в северные широты.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала об еще одном белом мишке, который любит приходить в гости к людям. Хищник не раз заглядывал к волонтерам на острове Белый.