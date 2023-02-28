На Ямале годовалый медвежонок пришел в гости к вахтовикам, надеясь раздобыть пропитание

Мишка на Харасавэйском месторождении

Чуть больше года прошло с того момента, как знаменитых медвежат Хару и Савэя перевезли с Харасавэйского месторождения в национальный парк «Гыданский». Для тех, кто успел позабыть мишек, напоминаем, что прославились они благодаря местным вахтовикам, к которым постоянно наведывались в гости. Не смущаясь людей и камер, хищники смело разгуливали по территории городка, заглядывая в окна домов, где проживают рабочие, а иногда они устраивали шуточные драки, как и все маленькие братья.

А теперь на мену им пришел другой косолапый. Годовалому медвежонку, также, как и его сородичам, приглянулся вахтовый поселок, и он уже сделал первую вылазку.

В минутном ролике, опубликованном в соцсетях, видно, как косолапый осторожно подходит к жилищу людей, а затем, набравшись смелости, перелезает через сугроб и попадает на территорию городка. Но, не пройдя и нескольких шагов, косолапый разворачивается и пускается наутек, а когда слышит свисток - набирает скорость и уносится прочь в северные широты.

Кстати, порой в поселок заглядывают и хищники покрупнее. Например, в 2021 году в гости к вахтовикам нагрянул взрослый белый медведь. Проявив необычайную ловкость для своих 400 килограммов, он грациозно протиснулся под воротами и попал на территорию. Оказавшись внутри, косолапый быстро засеменил вдоль вагончиков, а затем скрылся между двух бытовок. К счастью, медведь проник в городок после окончания трудового дня, поэтому на пути ему никто не встретился.

По словам северян, выходить хищников к вахтовикам вынуждает голод. Зимой, когда снег накрывает землю, животным становится все сложней найти пропитание. И, чтобы хоть чем-то поживиться, они начинают клянчить еду у людей.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о еще нескольких происшествиях с участием косолапых. Так, на Салмановском нефтегазоконденсатном месторождении вахтовик накормил хищника печеньем. А белый медведь, зашедший на территорию вахтового поселка Сабетта, распугал людей и попытался угнать снегоход.