Знаменитых ямальских медвежат Хару и Савэя перевезли в национальный парк «Гыданский»

Фото: ООО «Газпром добыча Надым». Хара и Савэй в национальный парк «Гыданский».

Знаменитых ямальских медвежат Хару и Савэя, досаждающих вахтовикам постоянными визитами, перевезли в национальный парк «Гыданский», расположенный на северо-востоке Обской губы. Это место отлично подходит для реабилитации годовалых белых медведей в природе, поскольку там практически нет других хищников.

Прославились косолапые тем, что местом своего обитания выбрали вахтовый поселок на Харасавэйском месторождении. Не смущаясь людей и камер, хищники смело разгуливали по территории городка, заглядывая в окна домов, где проживают рабочие, а иногда они устраивали шуточные драки, как и все маленькие братья. Однако сами вахтовики оказались не в восторге от такого соседства, поскольку медвежата продолжали расти и в будущем могли запросто напасть на человека. Чтобы избежать трагедии, медведей решили отвезти за сто километров от месторождения, но через 18 дней они благополучно вернулись, подросшие и нагулявшие жирок.

Поскольку Белые медведи являются краснокнижными животными, их транспортировка проходила под тщательным наблюдением Росприроднадзора, департамента природно-ресурсного регулирования и специалистов-биологов, также участвовали в спецоперации сотрудники компании ООО «Газпром добыча Надым».

Фото: ООО «Газпром добыча Надым». Хара и Савэй в национальный парк «Гыданский».

Сначала медвежат обездвижили, снабдили датчиками для отслеживания дальнейшего перемещения, бережно поместили в специальные клетки и перевезли к месту обитания. Чтобы адаптация к новому дома прошла как можно быстрее, косолапым оставили двухнедельный запас провизии - 200 килограммов рыбы.

- Животных эвакуировали на более внушительное расстояние (300 километров), что снижает их шансы на возвращения в Харасавэй. Кроме этого, сотрудники национального парка «Гыданский» вместе с профильным департаментом и представителями «НЭЦ морские млекопитающие» будут отслеживать их перемещение, при необходимости задавая направление миграции, - прокомментировал директор департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Сергей Хрущев.

Фото: ООО «Газпром добыча Надым». Отдых после длительного перелета.

Несмотря на переезд, ямальцы по-прежнему смогут следить за косолапыми в их профиле в Instagram. Там публикуется все, что касается белых братьев: милые видео, рисунки и даже скульптуры, сделанные в их честь.