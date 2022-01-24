«Малясь повздорили с братюней»: на Ямале вахтовики засняли эпичную драку двух медвежат

Со стороны бой выглядел весьма устрашающе

Знаменитые ямальские медвежата Хара и Савэй вновь порадовали ямальцев увлекательным видео. Прославились косолапые тем, что местом своего обитания выбрали вахтовый поселок на Харасавэйском месторождении. Не смущаясь людей и камер, хищники смело разгуливали по территории городка и даже заглядывали в окна домов, где проживали рабочие. Однако сами вахтовики оказались не в восторге от такого соседства, поскольку медвежата продолжали расти и в будущем могли запросто напасть на человека. Чтобы избежать трагедии, медведей решили отвезти за сто километров от месторождения, но через 18 дней они благополучно вернулись, подросшие и нагулявшие жирок.

Косолапые так полюбились ямальцам, что для них даже завели профиль в Instagram, где публикуются краткие фрагменты их жизни.

На новом видео, подписанном «Малясь повздорили с братюней», медвежата затеяли шуточную драку, хотя со стороны бой выглядел весьма устрашающе. Поднявшись на задние лапы, они продемонстрировали несколько бойцовских приемов, а затем повалились в снег. Через пару секунд Хара и Савэй спокойно разошлись по сторонам, будто ничего и не произошло.

Кстати, в ближайшее время медвежата вновь отправятся в путешествие. На этот раз их увезут в национальный парк «Гыданский», расположенный на северо-востоке Обской губы, выбраться откуда куда сложнее.

- Медвежат отправят вертолетом в национальный парк «Гыданский» на полуостров Явай, находящийся в 300 километрах от месторождения, - сообщили в региональном департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса.

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