Коронавирус на Ямале. Последние новости на 19 апреля 2021 года: 125 случаев за неделю

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ямала продолжают болеть коронавирусом. Несмотря на то, что количество заразившихся продолжает снижаться с каждым днем, говорить об окончании пандемии пока рано.

Всего зараженных: 38 339.

Количество смертей: 412.

Режим повышенной готовности: до 30 апреля.

Так, за прошедшую неделю, с 12 по 18 апреля, в Ноябрьске и Пуровском районе началась началась вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона», разработанным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Он поступила на Ямал на прошлой неделе.

Также, в минувшие выходные, на Ямал поступило более 60 тысяч доз вакцины от коронавируса. Этой партии хватит на всех, кто стоит в листах ожидания. Медики уже стали приглашать очередников и записывать новых желающих. Кстати, такое большое поступление связано с предстоящими отпусками. Врачи уже готовятся к повышенному спросу на вакцину. Так, медработники уже начали получать заявки на проведение вакцинации от крупных трудовых коллективов.

Отметим, что именно по этой причине в Новом Уренгое планируют открыть дополнительные прививочные пункты. Сейчас города располагает 850 дозами «ЭпиВакКорона» и 550 дозами «ГамКовидВак».

В Тарко-Сале готовятся открыть акушерское отделение стационара городской больницы. Ранее там располагался госпиталь для больных коронавирусом. Сейчас в помещении проведены все противоэпидемические мероприятия, продолжается косметический ремонт. После его окончания проведут заключительную дезинфекцию и отбор проб для исключения малейшей возможности заражения. Кроме того, 12 апреля, сотрудники Женской консультации вернулись на прежнее место работы. Ранее они оказывали помощь на территории физиотерапевтического отделения поликлиники.