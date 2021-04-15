Ямальские медики готовятся к повышенному спросу на вакцину от COVID-19 в преддверии отпусков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ямальские медики готовятся к повышенному спросу на вакцину от коронавируса в преддверии отпусков. Отметим, что желающих привиться не становиться меньше - только через портал Госуслуг записалось более 11 тысяч человек. Кроме того, медработники начали получать заявки на проведение вакцинации от крупных трудовых коллективов.

Так, муравленковские врачи выехали в Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по ЯНАО. Для работы выездной бригаде предоставили отдельное помещение с удобным местом для отдыха.

- Обстановка с коронавирусом на Ямале улучшилась. Но мы часть мира, где ситуация по заболеваемости постоянно меняется. Отмечу, что весной адаптационные силы организма ослаблены у всех. Впереди лето, мы готовимся к отпускному периоду. Поэтому сделать прививку именно сейчас особенно важно - чтобы защитить себя и тех, кто находится рядом, - рассказал глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Сейчас на Ямале привито более 39 500 человек, окончательно прошли иммунизацию более 28 тысяч ямальцев.

В ближайшее время в регионе ожидается поставка очередной крупной партии «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак). По словам разработчиков, препарат сможет защищать от инфекции около двух лет.

Сейчас в округе доступны две вакцины отечественного производства: «Гам Ковид Вак» и «ЭпиВакКорона». В округе развернуто 74 прививочных пункта в 13 муниципалитетах. Все точки оснащены морозильным оборудованием для правильного хранения препаратов без нарушения холодовой цепи. При необходимости будет увеличено число пунктов вакцинации и мобильных бригад.