В Ноябрьске началась вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ноябрьске началась вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона», разработанным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

По данным на 12 апреля, в городе вакцинированы 6 700 человек, из них 5 129 - привились двукратно.

В выходные в город поступило 1 700 доз вакцины «ЭпиВакКорона» (этого хватит для вакцинации 850 человек). Также в ближайшее время ожидается поступление очередной крупной партии вакцины «ГамКовидВак».

Записаться на вакцинацию от коронавируса можно по телефонам колл-центра: 8-800-100-9103 и 33-48-03 или на портале госуслуг.

Для горожан открыты два пункта вакцинации: кабинет городской поликлиники №214 и пункт вакцинации в СОК «Зенит». Время работы: с 9:00 до 19:00.