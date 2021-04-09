«Можно выбирать»: На Ямал поступила первая партия новой вакцины «ЭпиВакКорона»

Фото: правительство ЯНАО

На Ямал поступило 16 200 доз вакцины «ЭпиВакКорона» против коронавируса. Сейчас препарат хранится на окружном складе в СПИД-Центре. Им смогут привиться 8 100 человек.

В ближайшее время вакцину распределят по муниципалитетам с соблюдением особого режима транспортировки: при температуре от +2 до +8 градусов.

- На сегодняшний день у ямальцев появился выбор вакцины. Наши специалисты, приглашая пациентов на прививку, будут предлагать выбрать вакцину. Оба препарата проверены и имеют высокую эффективность, - рассказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

«ЭпиВакКорона» - однокомпонентная синтетическая пептидная вакцина против COVID-19, разработчиком которой является Федеральное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Отметим, что вакцина против коронавируса поступает в регион каждую неделю. Поставки регулируются Минздравом России. Так, 8 апреля на окружной склад доставили очередную партию препарата «Гам-Ковид-Вак» в количестве 600 доз, неделей ранее - 1 500 доз. За весь период на Ямал поступило свыше 40 тысяч доз отечественного препарата.

Сейчас в регионе привито более 35 тысяч ямальцев, второй компонент получили более 27,5 тысяч человек.