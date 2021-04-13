В Тарко-Сале готовятся открыть акушерское отделение городской больницы

Фото: Таркосалинская ЦРБ

В Тарко-Сале готовятся открыть акушерское отделение стационара городской больницы. Напоминаем, что ранее там располагался госпиталь для больных коронавирусом. Сейчас в помещении проведены все противоэпидемические мероприятия, продолжается косметический ремонт. После его окончания проведут заключительную дезинфекцию и отбор проб для исключения малейшей возможности заражения.

Кроме того, 12 апреля сотрудники Женской консультации вернулись на прежнее место работы. Ранее они оказывали помощь на территории физиотерапевтического отделения поликлиники.

Перед переездом в помещении провели тотальную дезинфекцию и отбор проб на выявление возбудителей различных инфекций, в том числе коронавирусной. Все результаты оказались отрицательные.

Напоминаем, что посещение Женской консультации возможно только по предварительной записи, в том числе забор крови и мазков у беременных женщин.

Записаться можно по телефонам: 8(34997)2-13-03, с 8:00 до 17:00, в субботу с 8:00 до 14:00.