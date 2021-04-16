Фото: администрация Пуровского района

В Пуровском районе началась вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона». Накануне в Тарко-Салинскую ЦРБ поступило 1 300 доз, что позволит привить еще 650 человек. Также в ближаи шее время ожидается поступление очередной крупной партии «ГамКовидВак» в количестве 5 тысяч доз.

Чтобы процесс вакцинации шел более оперативно, в районе вновь откроют дополнительные пункты вакцинации. Они находятся в Уренгое, Пурпе и Тарко-Сале.

- Пока вакцинация проводится по спискам в листах ожидания. Приглашая пациентов на прививку, медработники предлагают выбрать препарат с учетом возрастных ограничении (ЭпиВакКорона показана людям от 18 до 60 лет), сеи час в медучреждении есть оба вида вакцины, -рассказали в районной администрации.

Пуровчане могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуги, по единому номеру: 8(34997)2-89-09 или телефонам регистратур поликлиник.

На сегодняшнии день иммунизацию против коронавируса прошли 3 530 пуровчан. Из них 2 720 - привились двукратно.