В Новом Уренгое планируют открыть дополнительные прививочные пункты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новом Уренгое решают вопрос об открытии дополнительных прививочных пунктах. Это связано с предстоящим периодом отпусков и поступлением крупной партии вакцины.

Напоминаем, что на прошлой неделе в регион поступило 16 200 доз новой вакцины «ЭпиВакКорона», из них 850 уже находятся в газовой столице. Также в город завезли 550 доз «ГамКовидВак». Таким образом, жителям будут предлагать вакцину на выбор. Оба препарата имеют хорошие отзывы и надежно защищают от коронавируса.

Сделать прививку по-прежнему можно в обеих поликлиниках (северная и южная части города), ГДК «Октябрь» и во Дворце спорта «Звездный».

Записаться на прививку удобнее всего через Единый портал государственных услуг. Заявка рассматривается в течение недели.

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