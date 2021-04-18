На Ямал поступила крупная партия вакцины от коронавируса. Фото: Правительство ЯНАО

Почти 61 тысяча доз вакцины от коронавируса поступила на окружной склад в СПИД-центр. Этой партии хватит на всех, кто стоит в листах ожидания, что позволит обеспечить повышенный спрос перед отпуском.

Партию распределят во все муниципалитеты ЯНАО, в т.ч. и в отдаленные. Медучреждения на местах уже стали приглашать очередников и записывать новых желающих. Также существует возможность пригласить прививочную бригаду на предприятие, если там есть желающие привиться.

Во всех городах и районах ЯНАО развернуто более 70 прививочных пунктов, которые расположены в медицинских учреждениях и в других просторных посещениях. Сегодня прививку от коронавируса поставили уже более 41 тысячи жителей ЯНАО.