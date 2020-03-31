Коронавирус на Ямале. Последние новости на 31 марта 2020 года: подтвержденных случаев в регионе не зарегистрировано

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на Ямале на 31 марта 2020 года. Подтвержденных случаев болезни на территории региона не зарегистрировано.

Госпитализировано 15 человек, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией. К этому часу на карантине в режиме самоизоляции 1024 человека. Снятых с карантина по истечении срока наблюдения 1076 ямальцев. Взятые анализы оказались отрицательными.Об этом сообщил утром 31 марта Оперативный штаб ЯНАО, который публикует обновленную информацию дважды в день.

Жителям Ямала старше 60 лет рекомендуют не выходить из дома без крайней необходимости. Для пожилых северян организована помощь с доставкой продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости на дом.

На Ямале открыли дежурные группы в детских садах, которые будут работать с 30 марта по 3 апреля. Они принимают детей, чьи родители должны выходить на работу и не нашли, с кем оставить дошколят. Определено 19 базовых садиков. Организованы 54 дежурные группы для 587 детей. Из них группы посещают пока только 250 детей.

Медучреждения Ямала нацелены минимизировать риск взаимодействия пациентов. В связи с этим проведение плановых осмотров и операций сокращается, временно приостановлена вакцинация взрослого населения, плановых приёмов у стоматологов с профилактической целью.

Ямальские медработники будут получать надбавки за работы в дни карантина, объявленного в связи с усилением мер по недопущению распространения в регионе коронавирусной инфекции. Принято решение, что врачи, средний персонал и младшие медицинские работники будут получать дополнительную стимулирующую выплату. Соответственно - 70, 50 и 30 тысяч рублей. Речь идет о тех медработниках, которые непосредственно контактирует с потенциально больными людьми, находящимися на карантине.

Ямальский центр медицинской профилактики организовал в режиме онлайн акцию поддержки для тех, кто находится в самоизоляции. Специалисты центра подготовили вебинары по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни. На связи будут психиатр, стоматолог и терапевт.

Правительство Ямала подготовило первый пакет мер поддержки для малых предпринимателей, разработанный для снижения последствий распространения коронавирусной инфекции. Поддержка коснётся около 400 предприятий, на которых работают более 1300 человек. В частности, в пять раз планируется уменьшить ставку по упрощённой системе налогообложения по доходам – с 5 до 1%, в два раза снизят ставки по ЕНВД и предложат точечные меры, связанные с беспроцентными короткими займами.