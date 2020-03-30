30 Март 2020 2020-03-30T07:03:29+03:00

Ямальским врачам будут доплачивать за работу в карантин Фото: yanao.ru

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Ямальские медработники будут получать надбавки за работы в дни карантина, объявленного в связи с усилением мер по недопущению распространения в регионе коронавирусной инфекции.

Как сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время заседания оперативного штаба, особая нагрузка в ближайшие дни ляжет на врачей, медсестёр, фельдшеров.

- Нагрузка у них возросла - от лаборатории до тех участковых врачей, которые посещают людей, находящихся на карантине. И мы, чтобы не только сказать медикам «спасибо», приняли решение поддержать их стимулирующими выплатами, - пояснил глава региона.

Губернатор заявил, что принято решение, что врачи, средний персонал и младшие медицинские работники будут получать дополнительную стимулирующую выплату. Соответственно - 70, 50 и 30 тысяч рублей. Речь идет о тех медработниках, которые непосредственно контактирует с потенциально больными людьми, находящимися на карантине.

Дмитрий Артюхов поблагодарил всех сотрудников здравоохранения за работу и выразил уверенность, эта необходимая стимулирующая мера должна поддержать медицинских работников в непростое время.

ИСТОЧНИК KP.RU