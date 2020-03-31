31 Март 2020 2020-03-31T08:40:46+03:00

На Ямале в режиме самоизоляции больше тысячи человек Фото: yanao.ru

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На Ямале госпитализировано 15 человек, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил утром 31 марта Оперативный штаб ЯНАО, который публикует обновленную информацию дважды в день.

К этому часу на карантине в режиме самоизоляции 1024 человека. Снятых с карантина по истечении срока наблюдения 1076 ямальцев. Взятые анализы оказались отрицательными. Подтвержденных случаев болезни на территории региона не зарегистрировано.

Напомним, накануне коронавирус подозревали у 33 северян. Самоизолированных было 903 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU