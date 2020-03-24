Власти Ямала поддержат предпринимателей в условиях ограничений.

Правительство Ямала подготовило первый пакет мер поддержки для малых предпринимателей, разработанный для снижения последствий распространения коронавирусной инфекции. Он будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного собрания округа 26 марта.

Поддержка коснётся около 400 предприятий, на которых работают более 1300 человек. Помощь будет оказана наиболее пострадавшим отраслям. В первоочередном порядке помощь окажут частным детским садам, организациям дополнительного образования, фитнес-центрам, гостиницам и другим категориям – тем, кто уже столкнулся со снижением спроса. Также меры будут действовать для магазинов, которые торгуют продуктами в труднодоступных населённых пунктах.

- На Ямале сейчас отменены все массовые мероприятия, жителям рекомендуется ограничить посещение общественных мест. Это важно для того, чтобы не допустить распространения коронавируса, - сказал в видеообращении на официальных страничках в соцсетях губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Вместе с тем, как отметил глава региона, это больно бьёт по малому бизнесу, поэтому власти округа определили самые остро реагирующие отрасли и приняли ряд решений. В частности, в пять раз планируется уменьшить ставку по упрощённой системе налогообложения по доходам – с 5 до 1%, в два раза снизят ставки по ЕНВД и предложат точечные меры, связанные с беспроцентными короткими займами.

Дмитрий Артюхов подчеркнул, что в случае необходимости первоочередной пакет мер будет дополнен. Кроме того, может быть расширен перечень отраслей, на которые распространится поддержка. За ситуацией в сфере малого и среднего бизнеса в постоянном режиме следят специалисты департамента экономики округа.