Психиатр, терапевт и стоматолог консультируют ямальцев в прямом эфире

30 Март 2020 2020-03-30T11:42:39+03:00

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Ямальский центр медицинской профилактики теперь работает в режиме онлайн. Он организовал акцию поддержки для тех, кто находится в самоизоляции. Специалисты центра подготовили вебинары по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни. На связи будут психиатр, стоматолог и терапевт.

Первый прямой эфир на тему «Как настроиться на позитив» прошёл 30 марта. Заведующая консультативно-оздоровительным отделением центра, врач-психиатр Татьяна Шипулина подчеркнула, что воспринимать временную изоляцию нужно спокойно. Она посоветовала каждому найти дело по душе, заняться йогой, рисованием, завести дневник, читать книги или просто высыпаться и больше общаться с семьёй дома или через Интернет.

В течение недели северян ждут консультации врачей по важным темам сохранения здоровья: «Как подготовить ребёнка к посещению стоматолога», «Осторожно: холестерин!», «Новая беда – СНЮС», «Зубные отложения. Гигиена полости рта у взрослых».

Вебинары будут проводиться в прямом эфире в группе "Ямал - территория здоровья!" ВКонтакте и в Инстаграм (@yamalzdorov). Кроме этого, вопросы по профилактике северяне могут задать специалистам центра лично, позвонив на Viber или WhatsApp по телефону: + 7-922-061-55-30.

ИСТОЧНИК KP.RU