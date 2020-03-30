В детсадах Ямала отрыли 54 дежурные группы на период нерабочей недели

30 Март 2020 2020-03-30T06:18:56+03:00

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На Ямале открыли дежурные группы в детских садах, которые будут работать с 30 марта по 3 апреля. Официально с понедельника дошкольные образовательные учреждения закрыты.

Между тем, в регионе большой перечень предприятий, которые продолжат работу - это связь, жилищно-коммунальный комплекс, работники правоохранительных органов, органов власти. Для семей, где родители должны будут идти на работу, мы создаем дежурные детские сады. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов во время заседания оперативного штаба ЯНАО по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции по итогам недели.

Дежурные детские сады примут детей, чьи родители должны выходить на работу и не нашли, с кем оставить детей. Определено 19 базовых детских садов во всех муниципальных образованиях автономного округа и сельских территориях. Организованы 54 дежурные группы для 587 детей. Количество место уточняется. Информация вся находится у заведующих детскими садами.

ИСТОЧНИК KP.RU