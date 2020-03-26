Самоизоляция на Ямале: куда обратиться пожилым, чтобы доставили продукты и лекарства прямо домой

Жителям Ямала старше 60 лет рекомендуют не выходить из дома без крайней необходимости. Режим самоизоляции снизит для пожилых людей риск заражения инфекцией COVID-19. Вирус особенно опасен для людей старшего поколения из-за ослабленного с возрастом иммунитета и хронических заболеваний, в том числе артериальные гипертензии, сахарный диабет, метаболический синдром, ишемическая болезнь сердца и другие, которые способствуют неблагоприятному течению коронавирусной инфекции.

По решению оперативного штаба для пожилых ямальцев организована помощь с доставкой продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости на дом. С 23 марта 2020 года для граждан старше 60 лет на период пандемии коронавируса соцзащитой организована работа единого консультативного центра. Колл-центр принимает обращения пожилых о нуждаемости в тех или иных товарах.

Позвонить нужно по бесплатному телефону 8-800-302-94-40 в будни с 8 утра до 20:00. Это единый номер для всех муниципалитетов региона.

Заявки из колл-центра ежедневно передаются соцработникам, которые уточняют у пожилых по телефону перечень необходимых продуктов. Далее информация передается в Общероссийский народный фронт. Купленные продукты и лекарства до квартир помогают доставить волонтёры. Продукты питания и лекарства приобретаются за счёт средств гражданина, сама доставка – бесплатная.

За четыре дня работы колл-центра поступило 10 заявок. Самые активные пожилые – в Губкинском.

- В это непростое время мы, прежде всего, должны позаботиться о старшем поколении. Я обращаюсь к близким и родным, соседям граждан почтенного возраста. Ограничьте пребывание пожилых в общественных местах. Помогайте им и поддерживайте психологически. Во время карантина они нуждаются в нашем внимании. Только так мы сможем сохранить их здоровье, – призвала ямальцев руководитель окружного департамента соцзащиты населения Елена Карпова.

Как отметил руководитель ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев, что если ямальцы решат перевезти в округ – регион с низкой плотностью населения - пожилых родственников из других субъектов, то лучше воспользоваться личным транспортом, чтобы исключить дополнительный риск заражения в поезде, самолете и на вокзале.

В любом случае переезд должен быть осторожным, поскольку иммунитет в старшем возрасте гораздо хуже адаптируется к смене климата и защитные свойства организма могут ослабнуть.