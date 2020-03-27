Коронавирус внес коррективы в работу медучреждений Ямала

Ямальские медики рассказали о дополнительных мерах предотвращения распространения коронавируса в регионе, которые будут действовать до стабилизации эпидемиологической обстановки. Главная задача - минимизировать риск взаимодействия пациентов.

С 23 марта 2020 года в регионе, как и во всей России, временно приостановлено проведение профосмотров и диспансеризации. Такие меры были приняты на федеральном уровне.

Проведение плановых осмотров и операций сейчас также сокращается, временно приостановлена вакцинация взрослого населения, плановых приёмов у стоматологов с профилактической целью. Запись на приём к специалистам теперь будет осуществляться посредством электронной регистратуры.

- Необходимо максимально сократить визиты к врачу, особенно это касается пожилых пациентов. Мы предполагаем, что у многих жителей региона может возникнуть потребность посетить узких специалистов с профилактической целью, в связи с выходными. Просим жителей обратить внимание, что эту неделю нужно провести максимально дома, - сказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

При этом оказание экстренной помощи, а также медицинской помощи по важным жизненным показателям, например, проведение гемодиализа, лучевой терапии, сохранение беременности будет производиться в полном объёме.

Пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями вся медицинская помощь будет оказываться на дому. Лекарственные препараты инвалидам доставят на дом волонтёры и медицинский персонал.

На случай неблагополучной ситуации, федеральный центр поручил регионам организовать дополнительные больничные места для пациентов с коронавирусом. Помимо уже созданных, Ямалу необходимо обеспечить еще 272 койки (из расчета 0,5 койки на 1000 человек населения) для потенциальных пациентов с коронавирусной инфекцией. Эта работа ведётся в полном объёме. Сергей Новиков уточнил, что 70 процентов таких коек должны быть обеспечены кислородом. Работа по закупке необходимого оборудования уже ведется.