Итоги недели на Ямале: публикуем главные новости региона со 16 по 22 декабря 2019

Все самое важное, актуальное, интересное – коротко в одном материале для читателей «Комсомольской правды – Ямал». Главные новости на неделю мы публикуем утром каждого понедельника.

1.Ямальская журналистка спросила Путина про мост через Обь. Его ждут северяне много лет, однако в последнее время о нем мало слышно.

Владимир Путин отметил, что развитие транспортной инфраструктуры определяется в плановом порядке. Он подчеркнул, что выхватывать какой-то проект из общего контекста вряд ли целесообразно, подтвердив при этом, что мост через Обь – действительно, один из важных инфраструктурных объектов, он «расшивает» ситуацию на Ямале.

- Это должно быть синхронизировано с объёмом перевозок по этому маршруту, должна расти инфраструктура. Мы это понимаем и знаем, - ответил президент.

2. На этой же неделе говорили одновременно и о другом мосте, который соединит берега реки Пур. Строители завершили второй этап сооружения пролетного строения – берега приблизились ещё на 94 метра. Напомним, строительство началось в 2018 году. Хороший темп подрядчика позволит сдать объект уже в 2020. Для легковых машин проезд будет бесплатным.

Берега реки Пур стали ближе ещё на 94 метра Фото: yanao.ru

3. Ямальцев, помогающих полиции, поощрят деньгами. Средний размер вознаграждения составит 4 тысяч рублей. Народные дружины и стоящих на страже закона ямальцев поддержат финансово. Соответствующие изменения внесены в региональный Закон «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории ЯНАО». Нововведение вступает в силу с 1 января 2020 года.

4. На Ямале перекрыли подросткам доступ к снюсам. Депутаты Заксобрания ЯНАО поддержали законопроект, ограничивающий доступ несовершеннолетних к бестабачным никотиновым смесям. Продавец обязан потребовать паспорт у покупателя никотиновых леденцов. Максимальный размер штрафных санкций для нарушителей запрета на продажу составит 50 тысяч рублей.

По данным прокуратуры ЯНАО, в этом году в регионе было пять случаев интоксикации несовершеннолетних – два в Надымском районе, три в Новом Уренгое, в Салехарде вовремя вмешались взрослые.

5. В Салехарде 57-летний мужчина забил молотком младшего брата, вспомнив детские обиды. После расправы продолжил пьянствовать. Потом позвонил своему соседу и рассказал о случившемся. Когда приехал следователь, брат не стал утаивать, что произошло, описал конфликт и подтвердил показания в ходе проведения следственного эксперимента.

Браконьеру, наловившему в ЯНАО чира на миллионы рублей, дали условный срок

6. Браконьеру, наловившему в ЯНАО чира на миллионы рублей, дали условный срок. Ямалец месяц незаконно рыбачил в акватории Обской Губы. Он незаконно выловил 727 особей ценной рыбы.

Суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, с браконьера взыщут в пользу Российской Федерации 2 млн. 645 тыс. рублей в счет возмещения вреда, причиненного в результате преступления.

7. Бассейны Ямала теперь можно посещать без медицинских справок. Условия для посетителей будут единые. Однако такой документ потребуются детям дошкольного возраста, детям в возрасте до 12 лет, юным спортсменам, которые занимаются плаванием в спортивных школах. Остальным посетителям остается соблюдать общепринятые правила посещения бассейнов.