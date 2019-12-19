Салехардец забил молотком младшего брата, вспомнив детские обиды

СЕГОДНЯ 08:36 2019-12-19T08:37:41+03:00

После случившегося он рассказал все соседу

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В Салехарде 57-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве младшего брата. Кровавую расправу над родным человеком он учинил вечером 16 декабря.

Как рассказали в СУ СКР ПО ЯНАО, младший пришел в гости. Братья выпивали спиртное. В ходе застолья между ними возник конфликт на почве давних детских обид. Вспомнив было, старший схватил молоток. Он нанес семь ударов по голове и груди брата.

44-летний мужчина скончался на месте происшествия. Хозяин квартиры, убедился, что его брат не подает признаков жизни, и продолжил пьянствовать. После он позвонил своему соседу и рассказал о случившемся. Когда приехал следователь, брат также не стал утаивать, что произошло, описал конфликт и подтвердил показания в ходе проведения следственного эксперимента.

По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU