2019-12-19T17:05:01+03:00
Экономика

Ямальская журналистка спросила Путина про мост через Обь

Про элемент транспортной инфраструктуры в последнее время мало что слышно
Алексей КОСЕНЧУК
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Ямальская журналистка спросила Путина про мост через Обь. Фото: скриншот с видеоЯмальская журналистка спросила Путина про мост через Обь. Фото: скриншот с видео
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Ямальской журналистке Алисе Яровской удалось задать вопрос на пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина, которая в эти минуты проходит в Центре международной торговли в Москве. Корреспондента телерадиокомпании «Ямал-Регион» интересовал мост через Обь, про который в последнее время очень мало слышно.

- Владимир Владимирович, плюс глобального потепления в том, что расширяется Северный морской путь, развивается путь Сабетта, развивается инфраструктура. Но нас беспокоит, что о мосте через Обь в последнее время очень мало слышно. Наш губернатор Дмитрий Артюхов делает всё возможное, чтобы проект состоялся, но разговоры об этом утихают. Нельзя ли подключить федеральную тяжёлую артиллерию, чтобы проект всё-таки состоялся?

Журналистка задала вопрос про мост через Обь. Фото: скриншот с видео

Журналистка задала вопрос про мост через Обь. Фото: скриншот с видео

Отвечая на вопрос ямальской журналистки, Владимир Путин отметил, что развитие транспортной инфраструктуры определяется в плановом порядке.

- Когда губернаторы выступают с такими предложениями, они обращаются ко мне, в Правительство Российской Федерации и в Министерство транспорта. Выхватывать какой-то проект из общего контекста вряд ли целесообразно. Но мост – действительно, один из важных инфраструктурных объектов, он «расшивает» ситуацию на Ямале. Выход к железным дорогам и портам, мимо которых проходит Северный морской путь, для нас крайне важен. Это должно быть синхронизировано с объёмом перевозок по этому маршруту, должна расти инфраструктура. Мы это понимаем и знаем, - ответил президент.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия

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Напомним, на пресс-конференцию Владимира Путина в 2019 году аккредитовалось рекордное число журналистов – более 1800 человек.

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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