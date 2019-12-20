2019-12-20T17:00:29+03:00
Общество

Берега реки Пур стали ближе ещё на 94 метра

Строительство долгожданного моста ведется ускоренными темпами
Анна Полякова
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Берега реки Пур стали ближе ещё на 94 метра Фото: yanao.ruБерега реки Пур стали ближе ещё на 94 метра Фото: yanao.ru
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На Ямале идет активное строительство моста через реку Пур протяженностью 1023 метра. Строители завершили второй этап сооружения пролетного строения – берега приблизились ещё на 94 метра. Ранее строители возвели 84 метра, осталось достроить 845 метров.

- Это очень ответственный этап в строительстве мостов, он требует особой точности. На сборочном стапеле собирают часть пролетного строения и с помощью гидравлических домкратов поэтапно надвигают вперед. Следующий этап надвижки запланирован на середину января, – прокомментировал главный инженер ТФ «Мостотряд - 87» Дмитрий Суслов.

Сегодня продолжается подготовка к третьему этапу – смонтировано 204,5 т металлических конструкций. Напомним, строительство началось в 2018 году. Хороший темп подрядчика позволит сдать объект уже в 2020. Для легковых машин проезд будет бесплатным.

В настоящее время на объекте заканчивается сооружение опор. Вместе с тем строители ведут работы по укреплению правобережного подхода к мостовому переходу, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Берега реки Пур стали ближе ещё на 94 метра
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