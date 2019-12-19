2019-12-19T14:23:48+03:00
Общество

Ямальцев, помогающих полиции, поощрят деньгами

Средний размер вознаграждения составит 4 тысяч рублей
Анна Полякова
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Ямальцев, помогающих полиции, поощрят деньгамиЯмальцев, помогающих полиции, поощрят деньгамиФото: Ольга Крыльцова
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Народные дружины и стоящих на страже закона ямальцев поддержат финансово. Соответствующие изменения внесены в региональный Закон «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории ЯНАО». Нововведение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Средний размер вознаграждения составит 4 тысячи рублей и будет выплачиваться из окружного бюджета. Народным дружинам, включенным в региональный реестр, финансовая поддержка будет предоставляться в виде субсидий на конкурсной основе.

Разработчики надеются, что новая система поощрений будет способствовать сокращению правонарушений, а правоохранители смогут экстренно реагировать на факты угрозы общественному порядку.

В Ноябрьске действует самая крупная на Ямале народная дружина, в ее составе 69 человек. Свои задачи дружинники считают почетной обязанностью, а не добровольным принуждением. Дружинники задерживали нарушителей, в том числе вооруженных, а также участвовали в раскрытие краж. В 218 году ноябрьская народная дружина выявила 376 административных правонарушений, сообщает Заксобрание ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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