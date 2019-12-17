Браконьеру, наловившему в ЯНАО чира на миллионы рублей, дали условный срок

СЕГОДНЯ 15:55 2019-12-17T15:55:49+03:00

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В Ямальском районе осудили браконьера, криминальный улов которого оценили в размере более 2 млн. 600 тыс. рублей. В январе 2019 года местный житель без специального разрешения в акватории Обской Губы в 109 км от с. Яр-Сале установил в проруби рыболовные сети. После этого в течение месяца он незаконно выловил 727 особей вида «Чир».

В феврале в 2 км от с. Яр-Сале сотрудник полиции остановили местного жителя, который по просьбе браконьера на снегоходе перевозил к его дому деревянные сани с незаконным уловом.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, с браконьера взыщут в пользу Российской Федерации 2 млн. 645 тыс. рублей в счет возмещения вреда, причиненного в результате преступления.

Рыболовные сети, ледоруб и совковая лопата признаны орудием совершения преступления, после вступления приговора в законную силу будут уничтожены, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU