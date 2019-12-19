На Ямале депутаты поддержали запрет на снюс

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-19T10:04:03+03:00

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На Ямале перекрыли подросткам доступ к снюсам. Депутаты Заксобрания ЯНАО поддержали законопроект, ограничивающий доступ несовершеннолетних к бестабачным никотиновым смесям. Продавец обязан потребовать паспорт у покупателя никотиновых леденцов. Максимальный размер штрафных санкций для нарушителей запрета на продажу составит 50 тысяч рублей.

Никотиновые леденцы есть в свободной продаже, их рекламируют и распространяют через интернет, сбывают среди школьников, причем первая доза бесплатно.

Несовершеннолетних уверяют в полной безопасности, однако российские медики выяснили: одна «подушечка» приравнивается к трем пачкам сигарет. Всего через 2 – 3 недели организм подростка становится зависимым. Результат – отравление, неадекватное поведение, прожжённые десны и интоксикация, приводящая к летальному исходу.

Инициатором запрета продажи детям «шайб», именно так в подростковой среде называют смертельно опасные никотиновые леденцы или полоски, выступила прокуратура ЯНАО. По данным регионального ведомства, в этом году на Ямале было пять случаев интоксикации несовершеннолетних – два в Надымском районе, три в Новом Уренгое, в Салехарде вовремя вмешались взрослые.

В 2015 году федеральный закон запретил сосательный табак, производители нашли лазейку: табак подменили синтетическим никотином, назвав его «бестабачными никотиновыми смесями». Запрета о его продаже на федеральном уровне нет, так что ямальские парламентарии сыграли на опережение, отметили в Заксобрании ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU