2019-12-19T10:04:03+03:00
Общество

На Ямале депутаты поддержали запрет на снюс

Подростки не смогут купить бестабачные никотиновые смеси
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале депутаты поддержали запрет на снюс Фото: zsyanao.ruНа Ямале депутаты поддержали запрет на снюс Фото: zsyanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале перекрыли подросткам доступ к снюсам. Депутаты Заксобрания ЯНАО поддержали законопроект, ограничивающий доступ несовершеннолетних к бестабачным никотиновым смесям. Продавец обязан потребовать паспорт у покупателя никотиновых леденцов. Максимальный размер штрафных санкций для нарушителей запрета на продажу составит 50 тысяч рублей.

Никотиновые леденцы есть в свободной продаже, их рекламируют и распространяют через интернет, сбывают среди школьников, причем первая доза бесплатно.

Несовершеннолетних уверяют в полной безопасности, однако российские медики выяснили: одна «подушечка» приравнивается к трем пачкам сигарет. Всего через 2 – 3 недели организм подростка становится зависимым. Результат – отравление, неадекватное поведение, прожжённые десны и интоксикация, приводящая к летальному исходу.

Инициатором запрета продажи детям «шайб», именно так в подростковой среде называют смертельно опасные никотиновые леденцы или полоски, выступила прокуратура ЯНАО. По данным регионального ведомства, в этом году на Ямале было пять случаев интоксикации несовершеннолетних – два в Надымском районе, три в Новом Уренгое, в Салехарде вовремя вмешались взрослые.

В 2015 году федеральный закон запретил сосательный табак, производители нашли лазейку: табак подменили синтетическим никотином, назвав его «бестабачными никотиновыми смесями». Запрета о его продаже на федеральном уровне нет, так что ямальские парламентарии сыграли на опережение, отметили в Заксобрании ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из удаленного поселка в Югре можно будет добраться до большой земли не только по зимнику
Мошенник напомнил ямальцу о перевыпуске банковской карты и украл деньги
Салехардские студенты провели день на службе в департаменте имущественных отношений
Спортивную элиту Надымского района пополнили новые имена
В Югре развивают первичную медико-санитарную помощь
На Ямале депутаты поддержали запрет на снюс
Школьники Ямала отправили в Иорданию книги для сверстников
В Нефтеюганском районе все желающие могут приобщиться к активному образу жизни
В Новом Уренгое разыскивают мужчину, приобщившего подростков к наркотикам
Многодетные семьи Ноябрьска получили наделы в Заводоуковске
Салехардец забил молотком младшего брата, вспомнив детские обиды
В новоуренгойском Коротчаево завершают обустраивать дорожное освещение
ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране
В Ноябрьске открылся единственный на Ямале ледодром
Погода на Ямале 19 декабря: повсеместно пройдет небольшой снег
Популяция муксуна выйдет из «депрессивного состояния»
В Салехарде задержали подозреваемого в разбойном нападении
На Ямале для самозанятых будут действовать новые налоговые условия
Юные предприниматели Надыма получили в подарок поездку в Сколково
Молодого новоуренгойца подозревают в изнасиловании девочки
Парк техники «Ямалспаса» пополнился новыми внедорожниками
Власти Ноябрьска опасаются за здоровье детей и целостность горок
В Салехарде составят рейтинг управляющих компаний
На Ямале рыболовы и охотники создали свою ассоциацию