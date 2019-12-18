2019-12-18T12:07:09+03:00
Общество

Бассейны Ямала теперь можно посещать без медицинских справок

Условия для посетителей будут единые
Анна Полякова
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Бассейны Ямала теперь можно посещать без медицинских справок Фото: lbt.yanao.ruБассейны Ямала теперь можно посещать без медицинских справок Фото: lbt.yanao.ru
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Во всех действующих бассейнах Ямала о наличии медицинских справок теперь не спросят. Как сообщил директор окружного департамента по физической культуре и спорту Андрей Масанов, жители автономного округа старше 12 лет могут посещать бассейны свободно. Эту тему подняли сегодня, 18 декабря, во время визита руководителя ведомства в Лабытнанги.

Он посетил спортивный новый спорткомплекс «Полярный», который открылся 10 декабря. Особое внимание обратил на то, как работает система очистки воды. Для бассейна предусмотрено три ступени водоочистки, включая ультрафиолетовое обеззараживание воды. Современная техника обеспечивает водоочистку, безопасность и комфорт для тех, кто пришел поплавать.

Специалисты постоянно следят за работой машин. Посетителям остается соблюдать общепринятые правила посещения бассейнов, заботясь не только о своем здоровье, но и о здоровье тех, кто купается рядом, сообщает администрация Лабытнанги.

Подчеркнем, медицинские справки потребуются детям дошкольного возраста, детям в возрасте до 12 лет, юным спортсменам, которые занимаются плаванием в спортивных школах. Но эти справки бесплатные.

Сегодня на территории Ямала действуют 16 бассейнов в 10 муниципалитетах. Везде будут единые условия для посетителей этих объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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