«Как после бомбежки»: Дмитрий Артюхов отругал подрядчика, затянувшего с ремонтом дороги между Коротчаево и Пурпе

Фото: скриншот из видео. Контракт на ремонт дороги был заключен в прошлом году.

Глава Ямала Дмитрий Артюхов продолжает рабочую поездку по региону. Старт большого путешествия был дан в понедельник, 9 августа. Губернатор выехал из Салехарда, чтобы пообщаться с жителями и проверить, как продвигаются работы в городах и районах. В течение двух недель ему предстоит преодолеть более тысячи километров.

- Начинаю традиционную поездку по Ямалу: от Салехарда и до наших южных границ - Ноябрьска. По дороге будем останавливаться в каждом городе и поселке, поэтому пишите ваши предложения, где и что посмотреть. На основе этого буду строить свой маршрут, - сказал глава региона.

Началась ежегодная поездка с осмотра трассы Салехард-Надым, которую должны открыть до конца сентября. Затем губернатор побывал в самом Надыме и Новом Уренгое, где выслушал жалобы горожан и осмотрел проделанную за прошедший год работу. Далее Дмитрий Артюхов отправился в Тарко-Сале. Выезжая, он сразу отметил, что дорога, ведущая к городу, находится не в самом лучшем состоянии, особенно это касается участка от Коротчаево до Пуровска.

Прибыв на месте, губернатор был поражен увиденным, к сожалению, не в лучшую сторону.

- Некоторые участки на дороге - как после бомбежки, согласен со всеми жалобами. Контракт на ремонт самого тяжелого отрезка в районе 605 километра был заключен еще в прошлом году, а на работу выделен миллиард рублей. Очевидно, что подрядчик очень поздно начал работу. Скоро ямальцы начнут массово возвращаться из отпусков, а к ремонту самого убитого отрезка с плитами еще не приступали, - сообщил Дмитрий Артюхов.

Сейчас подрядчику вынесено предупреждение. Он должен принять меры и закончить работу в максимально короткие сроки.

Напоминаем, что сегодня, 13 августа, Дмитрий Артюхов встретится с жителями Тарко-Сале в Прибрежном парке. Трансляция будет вестись в прямом эфире в соцсетях ВКонтакте и Instagram.