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Общество2 августа 2021 10:56

На Ямале начался прием обращений от жителей для ежегодной поездки Дмитрия Артюхова по региону

Выезд состоится через несколько дней
Марина Прохорова
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Фото: правительство ЯНАО

Фото: правительство ЯНАО

Глава Ямала Дмитрий Артюхов готовится к ежегодной поездке по региону, в ходе которой пообщается с местными жителями и оценит работу чиновников.

- Через неделю выезжаю в очередную поездку по Ямалу. Проеду за рулем от Салехарда до Ноябрьска. В каждом городе проведу открытые встречи с ямальцами, - сообщил губернатор.

Также он отметил, что обязательно проверит, насколько хорошо местные власти отработали обращения граждан, поступившие в прошлом году.

Чтобы поездка получилась плодотворной, Дмитрий Артюхов предложил ямальцам составить «Честный маршрут - 2121». Для этого жителям необходимо направить свои обращения с просьбой о помощи через специальный портал. Все поступающие сигналы будет обрабатывать ЦУР в режиме реального времени. Исходя из полученных обращений, сформируется направление поездки.

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На Ямале начался прием обращений от жителей для ежегодной поездки Дмитрия Артюхова по региону
На Ямале начался прием обращений от жителей для ежегодной поездки Дмитрия Артюхова по региону
Видео: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети