«Обязательно приходите!»: Дмитрий Артюхов отправился в большое путешествие по Ямалу

Фото: скриншот из видео. Во время поездки Дмитрий Артюхов проведет не менее десяти встреч с жителями.

Глава Ямала Дмитрий Артюхов отправился в большое путешествие по региону. Начиная с сегодняшнего дня, 9 августа, он проедет более тысячи километров и совершит около десяти остановок в городах и поселках.

- Начинаю традиционную поездку по Ямалу: от Салехарда и до наших южных границ - Ноябрьска. По дороге будем останавливаться в каждом городе и поселке, поэтому пишите ваши предложения, где и что посмотреть. На основе этого буду строить свой маршрут, - рассказал губернатор.

Также он уточнил, что в крупных городах будут организованы встречи с жителями на открытом воздухе.

Первая из них состоится уже сегодня с надымчанами (в 19:00 на набережной озера Янтарного). Далее Дмитрий Артюхов выслушает проблемы новоуренгойцев (11 августа в 18:30 на площадке «Виадук»), а затем и таркосалинцев (13 августа в 18:00 в парке Прибрежном). Расписание встреч в Губкинском, Муравленко и Ноябрьске появится позднее.

- Приходите, отчитаюсь о проделанной работе и постараюсь ответить на ваши вопросы, - обратился к жителям глава региона.

Кстати, ямальцы все еще могут присылать свои обращения губернатору для «Честного маршрута». Они принимаются на специальном портале и в комментариях под постами из поездки. На данный момент проанализировано уже 1 325 предложений.

Смотреть видеосюжет Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отправился в большую поездку по региону

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