Дорогу Надым - Салехард откроют до конца сентября

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале продолжается ремонт участка дороги Надым-Салехард - работы ведутся с 1 160 по 1 190 километры. На данный момент специалисты уже заменили 1 474 кубов грунта, устроили щебень на обочинах и восстановили щебеночное покрытие дороги. В работах задействовано 25 единиц техники и 105 человек.

Напоминаем, что общая протяженность дороги Надым-Салехард составляет 344 километра, из которых 180 - в щебне, а 164 - в асфальте.

- Планируем завершить работы в сентябре. В настоящее время без щебня еще два участка, на них проводится просушка насыпи, выемка и замена грунта, далее будет устроен верхний слой щебеночного основания, - рассказал руководитель проекта ООО «Нова» Андрей Картошкин.

Параллельно ведутся работы по установке барьерного ограждения и знаков, а также укреплению оставшегося не заасфальтированного участка дороги и мостов.

На участках «в асфальте» выполнен ремонт и устранены просадки, укреплены обочины, также заменено барьерное ограждение и нанесена разметка.

Проезд по дороге ограничен до 30 сентября. Движение разрешено только для автомобилей, перевозящих социально-значимые категории товаров.