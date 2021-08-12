Жители Нового Уренгоя пожаловались губернатору на высокую стоимость жилья

Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

Глава Ямала Дмитрий Артюхов продолжает ежегодную поездку по региону. Вчера, 11 августа, он посетил Новый Уренгой и пообщался с его жителями. Одна из главных тем, волнующая горожан, - дорогие цены на жилье.

- Уренгойцы справедливо жалуются на высокую стоимость жилья. Чтобы цены пошли вниз, в городе должно быть кратно больше новых проектов. Ставлю такую задачу главе города, - ответил Дмитрий Артюхов.

В продолжение темы он осмотрел самый крупный городской микрорайон - Восточный. По словам губернатора, он изменился в лучшую сторону. Там сделали детские и спортивные площадки, скейт-зону, удобный проезд к школе и парковки.

Также глава региона посетил один из новых комплексов в районе Энтузиастов. Сейчас там идет комплексное благоустройство.