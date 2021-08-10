В ходе поездки Дмитрий Артюхов оценил детские сады для юных надымчан

Фото: Правительство ЯНАО

Глава Ямала Дмитрий Артюхов принял участив открытии детского сада в Надыме. Напоминаем, что вчера, 9 августа, он отправился в традиционную поезду по региону, в ходе которой заехал в город, чтобы пообщаться с жителями.

Детский сад под названием «Антошка» построен в мкр. Олимпийский и включает 240 мест, из которых 60 - для малышей до трех лет.

Фото: Правительство ЯНАО

- Олимпийский - замечательный новый микрорайон, которому так не хватало социальной инфраструктуры. Сейчас мы ее создаем. Самые главные - наши маленькие надымчане, для которых мы открываем этот детский сад. На этом не останавливаемся. Скоро здесь будет строиться и новая школа - одна из лучших в Надыме, - сообщил Дмитрий Артюхов.

Кроме того, губернатор посетил корпус детского сада «Родничок», который открывается после реконструкции. Дошкольное учреждение специализируется на работе с детьми с особенностями здоровья. В нем действуют четыре комбинированные группы. Педагоги работают по программам, направленным на коррекцию проблем с опорно-двигательным аппаратом, зрением и слухом. В планах - развивать территорию детского сада: объединить оба корпуса единой концепцией и оборудовать парковочные места для родителей.