Ежегодная поездка Дмитрия Артюхова по Ямалу началась с осмотра трассы Салехард-Надым

Фото: Правительство ЯНАО

Сегодня, 9 августа, глава Ямала Дмитрий Артюхов отправился в ежегодную поездку по региону. За две недели он посетит крупные города и небольшие поселки, где проведет открытые встречи с жителями. Также губернатор осмотрит объекты строительства, благоустройства и оценит ход дорожных работ. Кроме того, он обязательно посетит те точки, о которых писали ямальцы в рамках «Честного маршрута».

В начале пути Дмитрий Артюхов оценил ход работ на трассе Салехард - Надым. Дорожники уже заменили 1 474 кубометра грунта, устроили щебень на обочинах и восстановили щебеночное покрытие дороги. Параллельно ведутся работы по установке барьерного ограждения и знаков, а также укреплению остальной части не заасфальтированного участка дороги и мостов. На участках «в асфальте» выполнен ремонт и устранены просадки, укреплены обочины, также заменено барьерное ограждение и нанесена разметка. Параллельно на дороге ведется мониторинг состояния мерзлоты.

Фото: Правительство ЯНАО

- Ставлю перед дорожниками задачу качественно провести восстановительные работы. Трасса построена в сложной местности, на вечной мерзлоте, посреди болот. Мы уже видели, как она реагирует на погодные условия. Это не должно повториться. Проезд по дороге для автомобилей планируем открыть осенью. Времени у дорожников достаточно, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Напоминаем, что общая протяженность дороги Надым-Салехард - 344 километр, из которых 164 - в асфальте, а 180 - в щебне. В течение нескольких лет будет проводиться мониторинг состояния грунта, после чего на трассе можно будет полностью уложить асфальт.

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