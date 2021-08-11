«Впереди насыщенная программа»: Дмитрий Артюхов анонсировал встречу с жителями Нового Уренгоя

Фото: скриншот из видео. Во время поездки Дмитрий Артюхов проведет не менее десяти встреч с жителями.

Глава Ямала Дмитрий Артюхов продолжает путешествовать по региону. Старт большой поездки был дан в понедельник, 9 августа. Губернатор выехал из Салехарда, чтобы пообщаться с жителями и проверить, как продвигаются работы в городах и районах. Ему предстоит преодолеть более тысячи километров.

- Начинаю традиционную поездку по Ямалу: от Салехарда и до наших южных границ - Ноябрьска. По дороге будем останавливаться в каждом городе и поселке, поэтому пишите ваши предложения, где и что посмотреть. На основе этого буду строить свой маршрут, - сказал глава региона.

Началась ежегодная поездка с осмотра трассы Салехард-Надым, которую должны открыть до конца сентября.

- Ставлю перед дорожниками задачу качественно провести восстановительные работы. Трасса построена в сложной местности, на вечной мерзлоте, посреди болот. Мы уже видели, как она реагирует на погодные условия. Это не должно повториться. Проезд по дороге для автомобилей планируем открыть осенью. Времени у дорожников достаточно, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Далее губернатор прибыл в Надым, где пообещался с местными жителями, оценил работы по благоустройству и строительству.

А уже сегодня, 11 августа, Дмитрий Артюхов встретится с новоуренгойцами. Всех желающих ждут на площадке «Виадук» в 19:00. Попутно он заехал в Правохеттинский и Пангоды.

Кстати, ямальцы все еще могут присылать свои обращения губернатору для «Честного маршрута». Они принимаются на специальном портале и в комментариях под постами из поездки.