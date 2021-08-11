Дмитрий Артюхов оценил развитие поселков Правохеттинский и Пангоды

Фото: Правительство ЯНАО

В ходе ежегодной поездки по региону, глава Ямала Дмитрий Артюхов заехал в поселки Правохеттинский и Пангоды. Он оценил изменения, произошедшие в населенных пунктах с предыдущего визита, ход работ по строительству объектов и благоустройству, а также встретился с жителями.

Так, в Пангодах глава региона посетил проблемный жилой дом на улице Молодежная, 3. Он был введен в эксплуатацию в 2016 году, а в марте текущего года в здании частично обрушились перекрытия между этажами. Сейчас проводится комплексное обследование дома, после чего будет приниматься окончательное решение о проведении восстановительных работ или расселении жильцов.

А на новой мемориальной площади губернатор встретился с жителями поселка. В разговоре обсуждался ремонт дорог, работа спортивных объектов и решение жилищного вопроса пангодинцев.

Фото: Правительство ЯНАО

Также жители обратили внимание на проблемы в работе молочной кухни. В помещении, где она располагается, протекает крыша, из-за чего пришлось остановить производство собственной продукции. Сейчас родителям выдают готовое питание. Глава региона поставил задачу начать капитальный ремонт.

В Правохеттинском губернатор посетил врачебную амбулаторию, в которой завершился ремонта. Поручение начать его глава региона дал в прошлом году. В помещении обновили кабинеты и коридоры, открыли зону физиотерапии. Также в амбулатории появился аптечный пункт. О нем год назад просили жители поселка. Раньше за лекарствами приходилось ездить в Пангоды или в Надым.

Фото: Правительство ЯНАО

Также Дмитрий Артюхов осмотрел ход благоустройства центральной площади поселка, где проходят все массовые мероприятия. Рабочие полностью заменят тротуары, проведут озеленение и установят лавочки.

В рамках Честного маршрута к Дмитрию Артюхову обратились жители поселка с просьбой обновить школу искусств. Ремонт в ней был запланирован на 2023 год. Губернатор пообещал ускорить процесс.