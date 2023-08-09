На Ямале мама-медведица и трое малышей вышли к людям в поисках пропитания

Медвежья семья на Ямале

Бурые медведи продолжают радовать ямальцев своими визитами. Несколько дней назад косолапый пожаловал в гости к жителям Нового Уренгоя. Пробежавшись по улицам, он собрал море оваций, стал героем нескольких видео и даже возглавил автопробег. А сегодня в соцсетях появился ролик с участием уже целого семейства, снятый на Береговом месторождении в Пуровском районе

На видео молодая медведица и трое ее малышей выходят из леса, а затем устремляются к мусорным контейнерам. Подойдя к бакам, мама и двое ее отпрысков начинают исследовать валяющиеся на земле отходы, а третий, не желая довольствоваться малым, резво взбирается по контейнеру и ныряет внутрь. А затем примеру брата следует и второй малютка - лезет и прыгает вглубь.

Все это время мама-медведица спокойно стояла в стороне, пока ее не напугал собачий лай. Подпрыгнув на месте, она засеменила прочь, забыв о находившихся в баке малышах, а третий, оставшийся снаружи, сам последовал за родительницей.

По словам местных жителей, таким образом мишки пытаются добыть пропитание, поскольку в лесу еды для них не хватает. А еще северяне надеются, что медведица окажется ответственной матерью и вернется за детенышами.

Кстати, встретить медведей на Ямале - проще простого, особенно в теплую пору. Наибольшую симпатию местные жители питают к маленьким косолапым. Каждое лето в соцсетях не менее десяти видео, где главные герои - бурые малыши.

Например, одна из северянок засняла на камеру двух медвежат, залезших на капот ее автомобиля. А бесстрашный ямалец выложил в соцсеть ролик, в котором не только накормил маленьких косолапых хлебом, но и погладил их. Однако самое резонансное видео удалось снять в Тазовском районе, где два детеныша устроили шуточную драку на проезжей части, оно даже попало в эфир Первого канала.

Однако, очарованные малышами, северяне совсем забывают о том, что в первую очередь медвежата - хищники, которые могут напасть и покалечить. Яркий тому пример - трагедия, разыгравшаяся в прошлом году неподалеку от Ноябрьска. В один из дней разъяренный мишка задрал мужчину, который подкармливал его два года. Хищник неожиданно напал на северянина, когда тот вынес ему угощения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ямале медвежья семья показала, как надо правильно переходить дорогу. Перед тем как пересечь проезжую часть, мама и малыш посмотрели по сторонам (подробнее)