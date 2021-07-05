В ЯНАО два медведя устроили драку прямо на проезжей части

Фото: скрин с видео в паблике "Типичный Тазовский" Вконтакте Фото: соцсети

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа прямо посреди широкой трассы два медведя устроили самый настоящий бойцовский турнир: оба зверя встали на задние лапы и принялись боксировать, не обращая никакого внимания на стоящий рядом автомобиль. Водитель заснял медвежий конфликт на видео и поделился им в социальных сетях.

Проезжающие автомобилисты специально сбавили скорость, чтобы не спугнуть животных, и уж тем более не стать еще одним участником схватки. Медведи, совершенно не замечая никого вокруг, махались на задних лапах, отталкивая друг друга то на правую, то на левую часть дорожной полосы. Судя по кадрам, мишки еще молодые, а потому и драка была несерьезной. Косолапые изрядно повеселили зрителей своим «танцем».

Позже, когда медведи все-таки переместились с проезжей части, один из водителей стал медленно и осторожно объезжать животных. Наконец заметив машину, звери успокоились и стали вести себя как ни в чем не бывало, лишь иногда подозрительно посматривая на проезжающее мимо авто. Скорее всего, лесные жители просто-напросто не поделили территорию.

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